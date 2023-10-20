В Таштагольском районе жители посёлка остались без чистой воды

Из-за срыва муниципального контракта.

В Таштагольском районе не достроили насосно-фильтровальную станцию, и жители остались без чистой воды. Об этом пишет Газета Кемерова со ссылкой на Управление ГП РФ по СФО.

«Было установлено, что насосно-фильтровальная станция строилась в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Финансирование от государства составило более 283 млн рублей. Управление ЖКХ администрации Таштагольского района в сентябре 2021 года заключило муниципальный контраст с подрядчиком ООО «Промресурс». Строительство должно было быть завершено до 30 апреля 2023 года, однако к настоящему времени готовность объекта не более 64%», - сообщает издание.

Основной причиной срыва стала поставка подрядчиком оборудования, не соответствующего проектной документации, в декабре 2022 года. Однако, несмотря на это, заказчик в лице администрации принял оборудование и оплатил его на сумму 43 млн рублей.

В связи с этим заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин поручил прокурору Кемеровской области — Кузбасса Александру Блошкину дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц муниципального заказчика и принять меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона при реализации национального проекта.

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