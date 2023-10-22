Кузбассовцев приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Памяти героев верны!»

Участвовать в конкурсе могут все граждане Российской Федерации старше 14 лет.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе приглашает кузбассовцев к участию в первом Всероссийском конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!». Лучшие работы будут включены в электронный сборник.

Конкурс посвящен Героям и событиям специальной военной операции. Участвовать в нем могут все граждане Российской Федерации старше 14 лет. Предусмотрены три возрастные категории: от 14 до 17 лет; от 18 до 35 лет; от 36 лет и старше. Один человек может участвовать в нескольких номинациях.

В номинациях «Рассказ», «Авторское стихотворение», «Авторская песня», «Фотографии» работы должны быть посвящены реальной истории, случаю или событию, главными героями которых стали участники СВО.

В номинации «Я в сердце бережно храню» можно присылать рассказы о погибших участниках СВО, которые показали личный пример мужества, стойкости, отваги и героизма.

В номинации «Фотография» работы могут быть сделаны как в зоне специальной военной операции, так и на территории всех субъектов страны. Фото должно отражать мужество, стойкость и отвагу участников специальной военной операции, заботу, любовь и сострадание к ближним.

Заявки можно направлять до 5 ноября на электронный адрес: konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. Итоги будут подведены в декабре 2023 года.

Дополнительная информация о номинациях, условиях участия, а также бланк заявки доступны по ссылке.

Региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества» готов оказать участникам помощь в подготовке конкурсной документации. Подробности можно получить по тел. 8 (3842) 78-08-09.