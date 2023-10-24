В Кузбассе решили бороться с абортами

Власти создали рабочую группу для решения проблемы низкой рождаемости.

Правительство Кемеровской области опубликовало распоряжение о создании рабочей группы, которая займётся разработкой и реализацией мер по повышению рождаемости в регионе. Об этом пишет Газета Кемерова.

Отмечается, что эта группа разработает меры, направленные на снижение количества абортов.

«В целях организации работы по выработке эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и демографический рост в Кемеровской области — Кузбассе: создать рабочую группу по разработке и реализации мер, направленных на повышение рождаемости и снижение числа проводимых искусственных прерываний беременности, и утвердить её состав», — цитирует издание документ за подписью председателя правительства Ильи Середюка.

Возглавила рабочую группу зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина. Кроме того, в состав новой структуры вошли: министр образования Кузбасса Софья Балакирева, завкафедрой акушерства и гинекологии КемГМУ Наталья Артымук, депутат Госдумы РФ Вероника Власова, первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, руководитель отдела социального служения и благотворительности Кемеровской епархии Евгений Князев и другие — всего 18 человек из числа чиновников и представителей двух религий (христианство и ислам).

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