В Кемерове улучшили мемориал Воину-освободителю

Теперь он стал более выразительным.

В столице Кузбасса провели работы по улучшению мемориала Воину-освободителю. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Напомним, мемориал открыли 3 ноября 2022 года. А спустя год заменено покрытие пьедестала на естественный серый гранит. Это должно обеспечить его эксплуатацию на десятки лет. По словам архитектора проекта Олега Ражева, все работы были запланированы.

Также установили новое защитное покрытие для бронзы, которое не поглощает, а отражает свет: отмечается, что памятник стал более рельефным и выразительным, что особенно заметно при ночном освещении.

Фото: администрация правительства Кузбасса