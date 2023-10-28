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В столице Кузбасса открыли центр для людей с ограниченными возможностями

28 октября 2023 в 17:45

Он получил название «Открытые возможности».

В Кемерове открыли специализированный центр для людей с инвалидностью. Он получил название «Открытые возможности».

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, в здании площадью 300 кв. м. люди с ограниченными возможностями здоровья смогут обучаться в специализированных мастерских, консультироваться у специалистов, заниматься спортом и творчеством.

Так, здесь работают столярная, швейная, полиграфическая мастерские, студии керамики и кулинарии, а также театральная, детские студии вокала и рисования. Присутствуют кабинеты для встреч с психологом, представителями ведомств, обучения навыкам использования технических средств реабилитации.

Кроме того, на улице Космической, 29а будут проходить мероприятия регионального масштаба.

«Ежедневно здесь смогут заниматься до 50 человек с ограничениями по здоровью, а также члены семей инвалидов. Расписание составлено так, чтобы обеспечить посетителю непрерывную занятость в течение дня, с учетом состояния его здоровья», — сообщили в правительстве Кузбасса.

Отмечается, что все помещения центра и инфраструктура на подъезде к зданию адаптированы для инвалидов.

Губернатор Сергей Цивилёв отметил, что для кузбассовцев с ограниченными возможностями создаются все условия для социализации, где они смогут получить трудовые навыки, проявить себя в творчестве и просто пообщаться.

 

Фото: администрация правительства Кузбасса


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