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Стало известно, как будет ходить общественный транспорт с 4 по 6 ноября

30 октября 2023 в 09:57

Справки также можно получить по телефону (3842) 57-46-57.

В ходе длинных ноябрьских выходных общественный транспорт в Кемерове будет ходить по расписанию выходного дня.

Как уточнили в мэрии, 4 ноября автобусы, троллейбусы и трамваи пойдут по расписанию субботы, а 5 и 6 ноября — по расписанию воскресенья.

Оперативную информацию кемеровчанам рекомендуют уточнять у операторов справочно-информационной службы УЕЗТУ по многоканальному телефону (3842) 57-46-57 ежедневно с 7:00 до 23:00.

 

 

Фото: ru.freepik.com


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