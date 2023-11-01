Губернатор Кузбасса назвал сроки полного обновления троллейбусного парка Кемерова

Старые вагоны заменят современные «Адмиралы».

К весне 2024 года в Кемерове полностью обновят троллейбусный парк. Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, на эти цели из бюджета области дополнительно выделено 1,8 млрд рублей, ещё 200 млн рублей добавит городской бюджет.

«Чуть больше месяца назад мы уже дали старт движению 10 троллейбусов нового поколения в Кемерове. Планируем закупить ещё 50 современных транспортных средств и к марту полностью обновить троллейбусный парк. Это важно для жителей, есть обращения в соцсетях по поводу состояния этого вида транспорта в городе», — цитирует главу региона пресс-служба.

Напомним, первые низкопольные «Адмиралы» вышли на кемеровские улицы 13 сентября. Они работают на маршрутах № 1 и № 15. Каждый троллейбус рассчитан на 85 человек и имеет 34 посадочных места, а также валидаторы, камеры видеонаблюдения, разъёмы для зарядки гаджетов, системы климат-контроля и дополнительную подсветку накопительных площадок.

При этом увеличенный автономный ход позволяет таким троллейбусам без подключения к контактной сети преодолевать до 20 км, в связи с этим был продлен маршрут троллейбуса №15.

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